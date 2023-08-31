البورصة تعلن تنفيذ صفقة بقيمة 1.2 مليار جنيه على أسهم "طاقة عربية"

كتبت- منال المصري:

أعلنت البورصة المصرية اليوم تنفيذ شركة طاقة عربية صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم الشركة بنحو 1.213 مليار جنيه.

وأوضحت الشركة في بيان لجميع العاملين، أن الصفقة التي تمت على أسهم شركة طاقة عربية لعدد نحو 154.844 مليون سهم بتاريخ اليوم 31 أغسطس 2023.

كانت شركة طاقة عربية، أعلنت تقدمها بعرض غير ملزم لشراء حصة في محطات شركة وطنية للبترول وذلك ضمن في ضوء برنامج الطروحات الحكومية والذي تضمن طرح محطات الشركة أمام المستثمرين، بحسب إفصاح منها يوم الثلاثاء الماضي.

وأكدت "طاقة عربية"، خلال الإفصاح، التزامها من الجهات التي تدير عملية الطرح بعدم الإفصاح عن أية معلومات تتعلق بالصفقة.

وذكرت شركة طاقة عربية، أنها تأهلت للمرحلة الثانية من ضمن قائمة الشركات المتقدمة، وأنه تمت دعوة الشركة للبدء في إجراءات الفحص النافي للجهالة، ولم يتم تحديد سبل التمويل حتى تاريخه.

وتعد صفقة شركة "وطنية" ضمن عدد من الصفقات التي تتوقع الحكومة ترسيتها على مستثمرين استراتيجيين بداية من أكتوبر المقبل ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بقيمة تصل إلى نحو مليار دولار، بحسب ما ذكرته وزيرة التخطيط في يوليو.

كانت الحكومة أعلنت في يوليو إتمام صفقات ضمن برنامج الطروحات بقيمة تصل إلى نحو 1.9 مليار دولار.

ومجموعة طاقة عربية (إحدى شركات مجموعة القلعة)، وتعمل في توزيع الطاقة وخدمتها المتكاملة في مصر والشرق الأوسط، وتستثمر في البنية التحتية للطاقة وبنائها، وتشغيلها، وصيانتها؛ ولها محطات لتموين وتسويق المنتجات البترولية وزيوت تشحيم السيارات تحت اسم "طاقة".

وباعت شركة طاقة عربية - التي أدرجت في البورصة في يونيو الماضي - نحو 20% من رأسمال الشركة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، لسداد دين مستحق على المساهم الرئيسي بالشركة، بحسب إفصاح للبورصة في 25 يوليو الماضي.