إعلان

BBC

ارتفاع الأبيض والأحمر.. أسعار البيض اليوم الخميس في المزرعة

10:16 ص الخميس 31 أغسطس 2023

أسعار البيض

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار البيض الأبيض والأحمر اليوم الخميس في المزرعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على صفحته الرسمية على فيسبوك، فيما استقرت أسعار البيض البلدي.

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأبيض: 112.75 جنيه، بارتفاع جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر: 114.75 جنيه، بارتفاع جنيه.

سعر كرتونة البيض البلدي: 122.75 جنيه.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن سابقا.

وتسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وأزمة الاستيراد خلال الشهور الماضية، في نقص المعروض من الدواجن والبيض وقفزة كبيرة في أسعارها.

سوق مصراوى

أسعار البيض كرتونة البيض الأبيض كرتونة البيض الأحمر كرتونة البيض البلدي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
هبوط كبير لسعر الذهب اليوم الخميس في مصر ببداية التعاملات
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market