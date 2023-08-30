6 شركات وأصول تهدف الحكومة لجمع 5 مليارات دولار من طرحها خلال شهور (إنفوجرافيك)

القاهرة- مصراوي:

أعلنت الحكومة اعتزامها طرح عدد من المشروعات خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بحسب ما كشفه تقرير حديث لمركز المعلومات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

وتهدف الحكومة إلى طرح 6 مشروعات من أجل جمع 5 مليارات دولار خلال الفترة من أكتوبر المقبل وحتى نهاية يونيو 2024، وفقا لتقرير متابعة الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية.

وتتضمن هذه المشروعات محطتين لتوليد الطاقة من الرياح بمنطقتي جبل الزيت والزعفرانة، ومحطات شركة وطنية، وشركة صافي التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومحطة سيمنز لتوليد الكهرباء ببني سويف، و4 محطات لتحلية المياه.

ويأتي ذلك ضمن بعض الطروحات التي تنوي الحكومة تنفيذها خلال نفس الفترة والتي تتضمن أيضا طرح شركتي دمياط وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع خلال النصف الأول من 2024، وطرح حصة من المصرف المتحد خلال الربع الأخير من 2023، وطرح حصة إضافية من الشركة الشرقية للدخان خلال النصف الأول من 2024.

وأشار التقرير إلى أن الصندوق السيادي طرح 13 شركة تساهم فيها الدولة في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، وذلك خلال الفترة (مارس 2022 - يوليو 2023) بقيمة إجمالية 5 مليارات دولار.

وتضمنت هذه الطروحات بيع حصص مملوكة للدولة في 5 شركات مدرجة في البورصة (البنك التجاري الدولي، وفوري، وأبو قير للأسمدة، وموبكو، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع) بإجمالي 2 مليار دولار لصالح شركة أبو ظبي القابضة في مارس 2022.

ومن بينها أيضا بيع حصص مملوكة للدولة في 4 شركات مدرجة بالبورصة (موبكو، وأبو قير للأسمدة، وإي فاينانس، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع) بإجمالي 1.3 مليار دولار لصالح صندوق الاستثمارات السعودي في أغسطس 2022.

وتضمنت كذلك بيع 7 فنادق تاريخية مملوكة لشركة إيجوث بإجمالي 700 مليون دولار لصالح مجموعة طلعت مصطفى في يوليو 2023، إلى جانب 3 شركات (إيثيدكو، والحفر، وإيلاب) لصالح شركة أبو ظبي القابضة في يوليو 2023.

ويأتي ذلك بخلاف بعض الطروحات الأخرى التي تم تنفيذها ومنها بيع شركة البويات والصناعات الكيماوية "باكين" بنسبة 100%، وطرح جزء من حصة وزارة المالية في الشركة المصرية للاتصالات بواقع 10% من رأس مال الشركة، إلى جانب تخارج المال العام المقدر بنحو 31% من شركة العز الدخيلة- الإسكندرية بقيمة 241 مليون دولار لصالح شركة حديد عز.

ويرصد الإنفوجرافيك التالي المشروعات التي تهدف الحكومة لجمع 5 مليارات دولار من طرحها حتى نهاية يونيو المقبل ومواعيد طرحها، بحسب التقرير.