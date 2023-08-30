الحكومة تكشف موقف طرحي "وطنية" و"صافي" والمواعيد المتوقعة لإتمامهما

القاهرة- مصراوي:

كشفت الحكومة في تقرير جديد من مركز المعلومات التابع لرئاسة مجلس الوزراء عن موقف شركتي وطنية وصافي التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والداخلتين ضمن برنامج الطروحات التي تنفذه حاليا.

وأوضحت أنها تخطط لتنفيذ صفقة محطات شركة وطنية خلال الفترة أكتوبر/ نوفمبر المقبل، ولتنفيذ صفقة شركة صافي في ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال التقرير الأول لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية، الذي أصدره المركز مؤخرا، واطلع عليه مصراوي، والذي رصد الخطوات التي تمت ويتم اتخاذها من أجل تنفيذ الطرحين، والتي جاءت كالتالي:

تفاصيل طرح محطات شركة وطنية

- تولى فريق المستشارين عملية إعادة هيكلة الشركة، وانشاء كيان جديد يمتلك 174 محطة مزمع نقلها إلى الشركة الجديدة (من إجمالي أكثر من 300 محطة مملوكة لشركة وطنية).

- تم البدء في الترويج للمستثمرين وفتح غرفة البيانات، وذلك بتاريخ 15 مارس 2023.

- وقع 8 مستثمرين محتملين من إجمالي 16 مستثمرا اتفاقية عدم الإفصاح مع رجوع 4 منهم بقائمة من الاستفسارات المتعلقة بالشركة.

- تم تلقي عروض شراء غير ملزمة من قبل 8 مستثمرين، وتم التوجيه من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية باستكمال الصندوق السيادي عملية الطرح مع 4 من هؤلاء المستثمرين طبقا لتوصيات المستشار المالي، والبدء معهم في إجراءات المرحلة الثانية الخاصة باطلاعهم على التقارير النافية للجهالة تمهيدًا لتقديمهم لعروض شراء نهائية.

- بعد تلقي العروض الملزمة من المتوقع التفاوض على العقود النهائية وتنفيذ الصفقة في أكتوبر/ نوفمبر 2023، وفي معظم الحالات سيتم السداد من قبل المستثمرين كليا بالدولار، عدا عرض شركة طاقة عربية الذي يتضمن سداد جزء بالدولار وآخر بالجنيه.

وأعلنت شركة طاقة عربية، في إفصاح للبورصة أمس، أنها تقدمت بعرض غير ملزم لشراء حصة في محطات شركة وطنية للبترول وذلك ضمن في ضوء برنامج الطروحات الحكومية والذي تضمن طرح محطات الشركة أمام المستثمرين.

وذكرت شركة طاقة عربية، أنها تأهلت للمرحلة الثانية من ضمن قائمة الشركات المتقدمة، وأنه تمت دعوة الشركة للبدء في إجراءات الفحص النافي للجهالة، ولم يتم تحديد سبل التمويل حتى تاريخه.

وباعت شركة طاقة عربية - التي أدرجت في البورصة في يونيو الماضي - نحو 20% من رأسمال الشركة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، لسداد دين مستحق على المساهم الرئيسي بالشركة، بحسب إفصاح للبورصة في 25 يوليو الماضي.

تفاصيل طرح شركة صافي

- تولى فريق المستشارين عملية إعادة هيكلة الشركة، وإنشاء كيان جديد يمتلك المصانع بالإضافة إلى 75 منفذ بيع والمقرر نقلهم إلى الشركة الجديدة.

- تم البدء في الترويج للمستثمرين وفتح غرفة البيانات وذلك بتاريخ 15 مارس 2023، ويقوم حاليا مستثمران اثنان محتملان من إجمالي 30 مستثمرا بدراسة تفاصيل الصفقة، ومن المقرر أن يوقعا اتفاقية عدم الإفصاح.

- من أجل الإسراع بتنفيذ الصفقة، تم تجهيز تقرير الفحص النافي للجهالة المالي بواسطة جرانت ثورنتون وسيتم مشاركته مع المستثمرين المحتملين المختارين بعد تقديم العروض غير الملزمة والمخطط له أن يحدث في نوفمبر المقبل.

- بعد تلقي العروض الملزمة من المتوقع التفاوض على العقود النهائية وتنفيذ الصفقة في ديسمبر 2023.