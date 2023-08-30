أسعار بيتكوين تنتعش بسبب قرار محكمة أمريكية بشأن إطلاق صندوق استثمار

كتب- علاء حجاج:

ارتفعت أسعار عدد من العملات المشفرة، وعلى رأسها بيتكوين، خلال تعاملات آخر 24 ساعة، بنسب متفاوتة، ذلك بحسب منصة "كوين ماركت كاب" لتداول العملات المشفرة.

وارتفع سعر بيتكوين خلال آخر 24 ساعة بنسبة وصلت لأكثر من 5%، ليصل إلى نحو 27.4 ألف دولار، كما ارتفعت عملة إيثيريوم بنسبة 4.22%، خلال آخر 24 ساعة بنسبة 4.2% لتسجل نحو 1713 دولارا، كما ارتفعت عدد من العملات الأخرى مثل BNB وXRP وكاردانو ودوجكوين، بحسب منصة "كوين ماركت كاب".

وقالت شبكة سي إن إن عبر موقعها الإخباري، إن قيمة الأصول المشفرة ارتفعت منذ أمس الثلاثاء بعد أن مهدت محكمة أمريكية الطريق أمام إطلاق أول صندوق للتداول في البورصة بالبيتكوين.

ويعد هذا الحكم بمثابة لحظة اختراق لمستثمري العملات المشفرة وانتكاسة للجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، التي كانت تحاول كبح جماح صناعة الأصول الرقمية، بحسب سي إن إن.

وألغت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف في الولايات المتحدة الأمريكية قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات برفض إذن "Grayscale Invesments" بإطلاق صندوق استثمار متداول يركز على بيتكوين، وقالت اللجنة إن الهيئة التنظيمية فشلت في توضيح سبب رفضها لطلب الشركة بشكل كافٍ.

وقال متحدث باسم هيئة الأوراق المالية والبورصات أمس الثلاثاء إن الهيئة "تراجع قرار المحكمة لتحديد الخطوات التالية".

ويفتح الحكم الباب أمام منتج استثماري ظل المستثمرون يطالبون به منذ سنوات، وهو العملات الرقمية المشفرة، وفقا للشبكة.

وسيسمح صندوق Bitcoin ETF الفوري للمستثمرين التقليديين بالتعرض للأصول الرقمية دون امتلاكها فعليًا.

وبحسب سي إن إن، ارتفعت عملة البيتكوين بنحو 65% هذا العام، على الرغم من أنها لا تزال بعيدة عن أعلى مستوى سجلته في أواخر عام 2021 فوق 68 ألف دولار.