زيادة جديدة بسعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بحلول تعاملات المساء، وزاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب ارتفع بقيمة 15 جنيها حتى منتصف التعاملات، قبل أن يرتفع مجددا بحلول تعاملات المساء، ليصبح إجمالي الزيادة 25 جنيها للجرام حتى الآن.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1483 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1899 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2225 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 2543 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 17800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1946 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء اليوم الأربعاء، بزيادة 8.5 دولارا بنسبة 0.44%، مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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