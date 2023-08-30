البورصة ترتفع 1% مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتب- أحمد والي:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.01% إلى مستوى 18818 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.46%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.29%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 11.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 8.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 3.3 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.24% إلى مستوى 18629 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، مسجلا مستوى قياسيا.