بزيادة تصل إلى 4 جنيهات.. "إندومي" ترفع أسعار منتجاتها بدءا من سبتمبر
كتبت- دينا خالد:
قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، لمصراوي، إن شركة "إندومي" لصناعة النوديلز أخطرت التجار بزيادة أسعار منتجاتها بداية من شهر سبتمبر المقبل، بقيمة تتراوح بين جنيه و4 جنيهات.
وأضاف المنوفي أن سعر كيس مكرونة نودليز "إندومي" العادي ارتفع إلى 6 جنيهات بدلا من 5 جنيهات، كما زاد سعر كيس "إندومي" الچامبو، و"إندومي" زيت إلى 8 جنيهات بدلا من 6 جنيهات، وذلك اعتبارا من بداية الشهر المقبل بالأسواق.
وأشار إلى ارتفاع سعر كوب "إندومي" إلى 14 جنيها مقابل 10 جنيهات بالأسواق، قبل الزيادة.
سوق مصراوى
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