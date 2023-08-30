خريطة الأسعار اليوم: تراجع الجبن والسمك البلطي وارتفاع الخيار والذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الجبن وزيت عباد الشمس خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق، بينما ارتفعت أسعار الدواجن بشكل طفيف مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات التابع لمجلس الوزراء، وارتفع الذهب حتى منتصف التعاملات مقارنة بمستواه مساء أمس.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

انخفاض أسعار الجبن والمسلى الصناعي وزيت عباد الشمس اليوم بالأسواق

ارتفاع الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

انخفاض البلطي.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الأربعاء

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض اليوم الأربعاء في المزرعة

سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يواصل الصعود بمنتصف التعاملات