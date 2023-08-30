زيادة في أسعار جبن "دومتي" بدءا من أول سبتمبر

كتبت- دينا خالد:

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، لمصراوي، إن شركة دومتي للصناعات الغذائية قررت رفع أسعار جبن "دومتي" بدءا من يوم 1 سبتمبر المقبل.

وأضاف المنوفي أن الشركة رفعت سعر عبوة جبن دومتي تتراباك بلس 500 جرام إلى 300 جنيه جملة للكرتونة 10 عبوات لتباع بنحو 30 جنيها للعبوة، مقابل 28 جنيها قبل الزيادة.

وأشار إلى أن الشركة رفعت سعر عبوة جبن دومتي تتراباك بلس 250 جراما إلى 300 جنيه جملة للكرتونة 20 قطعة لتباع بنحو 15 جنيها للعبوة، مقابل 14 جنيها قبل الزيادة.

ويتراوح سعر البيع للمستهلك للعبوة 500 جرام بين 33 و35 جنيها، للعبوة 250 جراما بين 17 و18 جنيها، بحسب ما ذكره حازم المنوفي لمصراوي.

كما رفعت الشركة سعر عبوة جبن دومتي لايت 250 جراما إلى 377 جنيها للكرتونة 27 عبوة لتباع بسعر 14 جنيها للعبوة، مقابل 13.5 جنيه قبل الزيادة.

وفيما يلي قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات الشركة مع تطبيق الزيادة الجديدة بدءا من يوم 1 سبتمبر: