سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يواصل الصعود بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب ارتفع 10 جنيهات في بداية التعاملات مقارنة بمستواه مساء أمس، ليواصل الزيادة بمنتصف التعاملات، وذلك بعد انخفاض بنحو 65 جنيها في اليومين الماضيين

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1477 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1899 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2215 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 2531 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 17720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1938 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بزيادة 67 سنتا بنسبة 0.03%، مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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