انخفاض أسعار الجبن والمسلى الصناعي وزيت عباد الشمس اليوم بالأسواق

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار زيت عباد الشمس والجبن الأبيض والرومي والمسلى الصناعي، في الأسواق اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 27.07 جنيه، بارتفاع 15 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 37.52 جنيه، بارتفاع 45 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 22 جنيها، بارتفاع 10 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 61.97 جنيه، بانخفاض 1.09 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 24.89 جنيه، بارتفاع 55 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.12 جنيه، بانخفاض 12 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 45.84 جنيه، بارتفاع 12 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 74.5 جنيه، بانخفاض 57 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.66 جنيه، بارتفاع 3 قروش

كيلو اللحوم الطازجة: 310.51 جنيه، بانخفاض 42 قرشا.

كيلو الدواجن الطازجة: 87.26 جنيه، بارتفاع 35 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 25.9 جنيه، بانخفاض 7 قروش.

كيلو الفول السائب: 38.1 جنيه، بارتفاع 71 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 108.13 جنيه، بانخفاض 8.63 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 199.93 جنيه، بانخفاض 7.78 جنيه.

لتر اللبن السائب: 22.07 جنيه، بانخفاض 40 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 61.93 جنيه، بانخفاض 1.19 جنيه.

لتر اللبن المعبأ: 28.68 جنيه، بانخفاض 73 قرشا.