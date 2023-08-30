رفع أسعار عبوات لبن "جهينة" و"بخيره" بدءا من أول سبتمبر
كتبت- دينا خالد:
قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، لمصراوي، إن شركة جهينة للصناعات الغذائية قررت رفع أسعار عدد من منتجاتها بدءا من يوم 1 سبتمبر المقبل.
وأضاف المنوفي أن الشركة رفعت سعر عبوة اللبن 1 كيلو كامل الدسم وخالي الدسم ونصف دسم إلى 35.5 جنيه لتباع للمستهلك بنحو 38 جنيها.
وأشار إلى أن الشركة رفعت سعر كيس لبن "بخيره" نصف كيلو إلى سعر 15.36 جنيه جملة، لتباع 16.5 جنيه للمستهلك.
كما رفعت الشركة كيس لبن "بخيره" 1 كيلو إلى 29.42 جنيه جملة، لتباع للمستهلك بسعر 31 جنيها.
وفيما يلي قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات الشركة مع تطبيق الزيادة الجديدة بدءا من يوم 1 سبتمبر:
سوق مصراوى
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