الإحصاء: ارتفاع 12% في الرقم القياسي للصناعات التحويلية في مايو الماضي

كتبت- شيرين صلاح:

صعد الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) إلى 105.64 خلال شهر مايو 2023 (أولي) مقابل 94.29 خلال شهر أبريـل 2023 (نهائي)، بنسبة ارتفاع قدرها 12.04%.

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر مايو 2023.

وبلغ الرقم القياسي لصناعة المشروبات نحو 330.17 خلال شهر مايو الماضي مقارنة بشهر أبريل الماضي، حيث بلغ 280.67، بنسبة ارتفاع قدرها 17.64%، وذلك لزيادة الطلب مع دخول موسم الصيف.

وبلغ الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية 129.18 خلال شهر مايو الماضي مقارنة بشهر أبريل الماضي، حيث بلغ 125.43، بنسبة زيادة قدرها 2.99%، وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

ووفقا للبيان، سجل الرقم القياسي لصناعة الفلزات القاعدية 57.21 خلال شهر مايو الماضي مقارنة بشهر أبريل الماضي، حيث بلغ 58.25، بنسبة انخفاض قدرها 1.79%، وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وبلغ الرقم القياسي لصناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية 74.07 خلال شهر مايو 2023، مقارنة بالشهر السابق، حيث بلغ 75.30 بنسبة انخفاض قدرها 1.63%، وذلك وفقا لاحتياجات السوق.