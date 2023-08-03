تراجع طفيف للبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.02% إلى مستوى 17451 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، مدفوعا بمبيعات المستثمرين العرب.
وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.58%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.49%.
وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 20.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 13.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 6.8 مليون جنيه.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.33% إلى مستوى 17456 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء.
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