خريطة الأسعار اليوم: تراجع اللحوم وارتفاع البيض البلدي وهدوء أسعار الذهب
كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار اللحوم والدواجن والحديد والأسمنت اليوم الخميس في الأسواق، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفع سعر كرتونة البيض البلدي، واستقر سعر الذهب في مصر بمنتصف التعاملات عند نفس مستواه بداية التعاملات.
وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:
بعد تراجعه.. سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بمنتصف التعاملات
انخفاض أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق بتعاملات اليوم
ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم في سوق العبور
تراجع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس في الأسواق
تراجع أسعار الدواجن اليوم الخميس الأسواق (موقع رسمي)
ارتفاع البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس بسوق العبور
سوق مصراوى
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