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خريطة الأسعار اليوم: تراجع اللحوم وارتفاع البيض البلدي وهدوء أسعار الذهب

02:52 م الخميس 03 أغسطس 2023

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار اللحوم والدواجن والحديد والأسمنت اليوم الخميس في الأسواق، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفع سعر كرتونة البيض البلدي، واستقر سعر الذهب في مصر بمنتصف التعاملات عند نفس مستواه بداية التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

بعد تراجعه.. سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بمنتصف التعاملات

انخفاض أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق بتعاملات اليوم

ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم في سوق العبور

تراجع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس في الأسواق

تراجع أسعار الدواجن اليوم الخميس الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس بسوق العبور

ارتفاع البلدي.. أسعار البيض اليوم الخميس في المزرعة

سوق مصراوى

خريطة الأسعار اليوم اللحوم البيض البلدي أسعار الذهب

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