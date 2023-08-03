بعد تراجعه.. سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بمنتصف التعاملات
كتبت- شيرين صلاح:
استقر سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع منتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.
وكان سعر جرام الذهب هبط 5 جنيهات في بداية التعاملات.
أسعار الذهب اليوم
استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1433 جنيها للجرام.
وسجل الذهب عيار 18 نحو 1843 جنيها للجرام.
ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2150 جنيها للجرام.
واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 2457 جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب
سجل سعر الجنيه الذهب نحو 17200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.
سعر الذهب عالميا
هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1934 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الخميس، بانخفاض قدره 0.14% مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب
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