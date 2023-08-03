توقعات بارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق الفترة المقبلة.. لماذا؟

كتبت- شيرين صلاح:

توقع حسين ابو صدام نقيب عام الفلاحين،ارتفاع في أسعار الطماطم خلال الأيام المقبلة، بسبب تأثر إنتاج العروة الحالية بارتفاع درجات الحرارة وقلة إنتاجها، بحسب بيان من نقابة الفلاحين اليوم الخميس.

وأوضح أبو صدام في البيان، أن عطش أشجار الطماطم أدى إلى التفاف أوراقها وتساقط أزهارها وضعف العقد وصغر حجم الثمار وبالتالي قلة الإنتاج، كما يساهم المناخ الحالي في ضعف نمو النبات وانتشار الحشرات والأمراض مما يساعد في قلة الإنتاج ،ومع انخفاض المعروض وزيادة الطلب على الطماطم لكثرة استهلاكها، فإن أسعارها ترتفع خاصة إن إنتاج العروة الخريفية والتي تزرع حاليا لن تثمر قبل ثلاثة أشهر.

وقال أبو صدام، إن إنتاج مصر من الطماطم طوال العام يزيد عن 7 مليون طن، مشيرا إلى أن المحصول يكفي للاستهلاك المحلي ويصدر منه 3% الفائض عن الاستهلاك.

ووفقا لقول أبو صدام، تحتل مصر المركز الخامس على مستوى العالم في إنتاج الطماطم، وتزرع الطماطم في مصر طوال العام في مساحات تتعدى نصف مليون فدان.

وأشار أبو صدام أن سعر كيلو الطماطم يتراوح في الحقل حاليا بين 5 و7 جنيهات، ويباع في سوق الجملة بين 6 و8 جنيهات، ليصل للمستهلك بين 10 جنيهات و15 جنيها للكيلو، حسب النوع ومكان البيع وجودة الثمار.