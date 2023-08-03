انخفاض أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق بتعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار زيت الذرة وعباد الشمس واللحوم والدواجن الطازجة في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له، وفي المقابل ارتفعت أسعار الأرز السائب والفول السائب والجبن الأبيض والرومي.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 27.17 جنيه، بارتفاع 33 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 37.91 جنيه، بانخفاض 12 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.9 جنيه، بانخفاض 29 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 63.16 جنيه، بانخفاض 2.52 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 24.23 جنيه، بانخفاض 25 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.92 جنيه، بارتفاع 84 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 47.05 جنيه، بانخفاض 61 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 70.71 جنيه، بانخفاض 3.98 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.56 جنيه، بانخفاض قرشين.

كيلو اللحوم الطازجة: 309.54 جنيه، بانخفاض 4.38 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 86.99 جنيه، بانخفاض 1.47 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.12 جنيه، بارتفاع 1.81 جنيه.

كيلو الفول السائب: 37.41 جنيه، بارتفاع 1.13 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 96.84 جنيه، بارتفاع 1.48 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 182.42 جنيه، بارتفاع 1.02 جنيه.

لتر اللبن السائب: 21.64 جنيه، بارتفاع 76 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 60.71 جنيه، بانخفاض 90 قرشا.

لتر اللبن المعبأ: 28.15 جنيه، بارتفاع 28 قرشا.