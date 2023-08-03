تراجع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس في الأسواق
كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.
ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.
أسعار الحديد والأسمنت
سعر طن الحديد الاستثماري: 35430 جنيها، بتراجع 414 جنيها.
سعر طن حديد عز: 36708 جنيهات، بتراجع 862 جنيها.
سعر طن الأسمنت الرمادي: 1930 جنيها، بتراجع 2.25 جنيها.
سوق مصراوى
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