ارتفاع البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس بسوق العبور

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار البصل والفاصوليا والفلفل الرومي والخيار البلدي والصوب، في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الخميس، عند مستوى أسعار أمس وفقا للموقع الرسمي للسوق، وفي المقابل انخفضت أسعار الكوسة والفلفل الحامي.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4.5 و7.5 جنيه.

البطاطس بين 7.5 و9.5 جنيهات.

البصل بين 14 و17 جنيها، بارتفاع جنيه.

الكوسة بين 5 و8 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الجزر بين 7 و10 جنيهات.

الفاصوليا بين 16 و22 جنيها، بارتفاع جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و10 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 و9 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الملوخية بين 3 و4 جنيهات.

الخيار الصوب بين 8 جنيهات و11 جنيها، بارتفاع جنيه.

الخيار البلدي بين 8 و10 جنيهات، بارتفاع جنيه.

البامية بين 20 و30 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و18 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 10 جنيهات و16 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 10 جنيها و18 جنيها.

الكانتلوب بين 6 جنيهات و14 جنيها.

المانجو العويس بين 20 و30 جنيها.

المانجو الهندي بين 15 و21 جنيها.

المانجو الزبدية بين 14 و20 جنيها.

المانجو السكري بين 15 و25 جنيها.

البطيخ (بطيخة من 4 إلى 6 كيلو) بين 16 و24 جنيها.

الخوخ البلدي بين 20 و30 جنيها.