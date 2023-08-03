تراجع أسعار الدواجن اليوم الخميس الأسواق (موقع رسمي)
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع متوسط أسعار الدواجن الطازجة اليوم الخميس في الأسواق مقارنة بمستواه أمس، وانخفض الكيلو 1.47 جنيه، ليسجل نحو 86.99 جنيه، وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.
ووفق بوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 66.65 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 106.15 جنيه بحد أقصى.
وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن سابقا.
وتسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وأزمة الاستيراد خلال الشهور الماضية، في نقص المعروض من الدواجن والبيض وقفزة كبيرة في أسعارها.
سوق مصراوى
-
تبدأ من 350 جنيها.. أسعار الباور بانك في الأسواق مع تخفيف الأحمالتفاصيل
-
أحدث صيحات موضة الحقائب النسائية لعام 2023 بأسعار تبدأ من 69 جنيهاتفاصيل
-
أحدث صيحات الملابس الرياضية للنساء لصيف 2023تفاصيل
-
بخصم حتى 24%.. أفضل حفاضات أطفال مريحة ولا تسبب حساسيةتفاصيل
-
أفضل أنواع شيكولاته خالية من السكر للدايت والنباتيينتفاصيل
-
كيف تكسب قلب مواليد برج الأسد بسهولة؟تفاصيل
فيديو قد يعجبك: