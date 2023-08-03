ارتفاع البلدي.. أسعار البيض اليوم الخميس في المزرعة
كتبت- دينا خالد:
ارتفعت أسعار البيض البلدي، اليوم الخميس في المزرعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على صفحته على فيسبوك، فيما استقرت أسعار البيض الأبيض والأحمر.
وعانى المستوردون والصناع خلال العام الماضي من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك، بحسب مستوردين وصناع تحدثوا في وقت سابق لمصراوي، وهو ما أدى وقتها لارتفاع كبير في أسعار البيض مع قلة المعروض وارتفاع أسعار الأعلاف.
أسعار البيض اليوم
سعر كرتونة البيض الأبيض: 100.75 جنيه.
سعر كرتونة البيض الأحمر: 102.75 جنيه.
سعر كرتونة البيض البلدي: 113.75 جنيه، بارتفاع 3 جنيهات.
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