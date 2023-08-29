هبوط مسائي جديد.. سعر الذهب في مصر يخسر 65 جنيها للجرام خلال آخر يومين
كتبت- شيرين صلاح:
هبط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بحلول تعاملات المساء، وتراجع الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.
كان سعر جرام الذهب هبط 15 جنيها حتى منتصف تعاملات اليوم مقارنة بمستواه مساء أمس، قبل أن يواصل التراجع بتعاملات المساء، ليصبح إجمالي قيمة الهبوط في الجرام الواحد حتى الآن 35 جنيها، وقيمة الانخفاض خلال آخر يومين 65 جنيها.
أسعار الذهب اليوم
هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1467 جنيها للجرام.
وتراجع الذهب عيار 18 إلى 1886 جنيها للجرام.
وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2200 جنيه للجرام.
وتراجع سعر الذهب عيار 24 نحو 2514 جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب
هبط سعر الجنيه الذهب إلى 17600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.
سعر الذهب عالميا
ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1920 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء اليوم الثلاثاء، بزيادة 53 سنتا بنسبة 0.03%، مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
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