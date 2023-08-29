"طاقة عربية" تتقدم بعرض لشراء حصة في محطات "وطنية" ضمن برنامج الطروحات

كتبت- دينا خالد:

تقدمت شركة طاقة عربية، بعرض غير ملزم لشراء حصة في محطات شركة وطنية للبترول وذلك ضمن في ضوء برنامج الطروحات الحكومية والذي تضمن طرح محطات الشركة أمام المستثمرين، بحسب إفصاح من "طاقة عربية" للبورصة اليوم الثلاثاء.

وأكدت "طاقة عربية"، خلال الإفصاح، التزامها من الجهات التي تدير عملية الطرح بعدم الإفصاح عن أية معلومات تتعلق بالصفقة.

كانت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، قالت في مؤتمر صحفي خلال يوليو الماضي، إن الحكومة تلقت 6 عروض غير ملزمة لشراء محطات شركة وطنية التابعة لجهاز خدمة المشروعات الوطنية، وتم تأهيل 3 شركات لإجراء الفحص النافي للجهالة، على أن تتم الترسية بين أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

وذكرت شركة طاقة عربية، أنها تأهلت للمرحلة الثانية من ضمن قائمة الشركات المتقدمة، وأنه تمت دعوة الشركة للبدء في إجراءات الفحص النافي للجهالة، ولم يتم تحديد سبل التمويل حتى تاريخه.

وتعد صفقة شركة "وطنية" ضمن عدد من الصفقات التي تتوقع الحكومة ترسيتها على مستثمرين استراتيجيين بداية من أكتوبر المقبل ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بقيمة تصل إلى نحو مليار دولار، بحسب ما ذكرته وزيرة التخطيط في يوليو.

كانت الحكومة أعلنت في يوليو إتمام صفقات ضمن برنامج الطروحات بقيمة تصل إلى نحو 1.9 مليار دولار.

ويتضمن البرنامج العمل على طرح حصص مملوكة للدولة في عشرات الشركات والأصول من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص والحصول على عوائد دولارية تساهم في سد الفجوة من العملات الأجنبية في ظل أزمة نقص النقد الأجنبي التي تعاني منها مصر.

ومجموعة طاقة عربية (إحدى شركات مجموعة القلعة)، وتعمل في توزيع الطاقة وخدمتها المتكاملة في مصر والشرق الأوسط، وتستثمر في البنية التحتية للطاقة وبنائها، وتشغيلها، وصيانتها؛ ولها محطات لتموين وتسويق المنتجات البترولية وزيوت تشحيم السيارات تحت اسم "طاقة".

وباعت شركة طاقة عربية - التي أدرجت في البورصة في يونيو الماضي - نحو 20% من رأسمال الشركة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، لسداد دين مستحق على المساهم الرئيسي بالشركة، بحسب إفصاح للبورصة في 25 يوليو الماضي.