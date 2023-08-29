الإحصاء: 18.7% ارتفاعا بقيمة التبادل التجاري بين مصر والسودان في 2022

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والسودان لتسجل 1.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.2 مليار دولار خلال عام 2021 ، بنسبة زيادة قدرها 18.7%، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء.

وصعدت قيمة صادرات مصر للسودان لتصل إلى 929.2 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 826.8 مليون دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 12.4%، وفقا للبيان.

وبلغت قيمة واردات مصر من السودان 509.4 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 385.6 مليون دولار خلال عام 2021، بنسبة زيادة قدرها 32.1%.

وجاءت أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى السودان خلال عام 2022 كالتالي:

1. أسمدة بقيمة 159.3 مليون دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 123.8 مليون دولار.

3. منتجات مطاحن بقيمة 75.5 مليون دولار.

4. ملح وكبريت بقيمة 51.5 مليون دولار.

5. ملابس بقيمة 48.8 مليون دولار.

وعن أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السودان خلال عام 2022 جاءت كالتالي:

1. حيوانات حية بقيمة 195.1 مليون دولار.

2. قطن بقيمة 139.2 مليون دولار.

3. بذور أو ثمار زيتية بقيمة 125.6 مليون دولار.

4. لحوم بقيمة 22.2 مليون دولار.

5. لؤلؤ طبيعي وأحجار كريمة بقيمة 12.5 مليون دولار.