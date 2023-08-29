شعبة الملابس توضح أسباب مد فترة الأوكازيون الصيفي حتى نهاية سبتمبر

كتبت- دينا خالد:

قالت سماح هيكل، عضو شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن قرار وزارة التموين أمس بمد فترة الأوكازيون الصيفي حتى نهاية الشهر المقبل جاء لتعويض فترة الركود التي شهدها سوق الملابس خلال فترة الموسم الصيفي نتيجة تزامنه مع فترة الامتحانات.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن‏ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان لوزارة التموين أمس، مد فترة الأوكازيون الصيفي إلى 30 سبتمبر المقبل.

كان الأوكازيون الصيفي على الملابس والأحذية والأدوات المنزلية بدأ يوم 7 أغسطس الماضي وكان من المفترض أن يستمر شهرا كاملا، قبل قرار المد.

وأوضحت سماح هيكل أن التجار مازال لديهم مخزون من الملابس الصيفي، والقرار يساعدهم في التخلص من هذا المخزون وبيع بضائع الموسم الحالي بدلا من تخزينها للموسم المقبل.

وذكرت أن هناك عددا من الأسر الذين لم يشعروا بوجود الأوكازيون الصيفي حتى الآن، وهذا القرار سيساهم في لفت نظر المواطنين وزيادة حركة البيع.

وأضافت هيكل أن فترة التصفيات مستمرة حتى انتهاء المخزون الصيفي في المحلات، بنسب تخفيضات تتراوح بين 10 و70%، باختلاف القطع، ومن مصنع لآخر.

وقالت إن الأوكازيون يعد فرصة حقيقية وكبيرة لتجار الملابس والمستهلك، لأنه يساهم في تنشيط الحركة الداخلية للقطاع، والتخلص من ملابس الموسم الصيفي المتبقية، ويوفر فرصة لتلبية احتياجات المستهلك من الملابس له ولأسرته.

ويصل عدد المحال المشاركة في الأوكازيون إلى 1720 محلا تجاريا متنوعا ما بين أدوات منزلية وملابس ومنتجات جلدية، بحسب ما ذكره أحمد كمال معاون وزير التموين، في بيان الوزارة أمس.