البورصة تواصل الارتفاع في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.24% إلى مستوى 18629 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.24%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 094.%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 81.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 69.4 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 11.9 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.37% إلى مستوى 18585 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين ليسجل قمة تاريخية جديدة محطما المستوى القياسي الذي وصل إليه في نهاية جلسة أمس.