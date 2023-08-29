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مصر الجديدة للإسكان توقع بروتوكول مع التأمينات للتفاوض حول أرض هليوبارك

03:24 م الثلاثاء 29 أغسطس 2023

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

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كتبت- دينا خالد:

وقع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بروتوكول بشأن أرض منطقة هليوبارك بمدينة القاهرة الجديدة الواقعة على طريق السويس مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتفاوض بشأن بيع قطعة الأرض والبالغ مساحتها 1695 فدان بالأمر المباشر بما يحقق مصلحة الشركة .

وبحسب افصاح من الشركة للبورصة اليوم، اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة تتكون من 6 أعضاء يخص كل طرف 3 أعضاء لمتابعة وتنفيذ بنود البروتوكول وإدخال ما يلزم من تعديلات عليه.

وأكد البيان، على أن القيمة النهائية للبيع لم تحدد بعد، وسيتم دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد بعد الاتفاق النهائي على القيمة التي سيتم التوافق عليها مع الأخذ في الاعتبار بأن أرض هليوبارك ضمن الأصول المتداولة (مخزون الأراضي) المدرجة بالقوائم المالية للشركة في 30/6/2023.

وتعمل مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، في مشروعات الإسكان والتعمير، وتجهيز الأراضي وتقسيمها وتزويدها بالمرافق والخدمات، وتنظيم وتخطيط وبيع الأراضي.

سوق مصراوى

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير روتوكول مع التأمينات أرض هليوبارك الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

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