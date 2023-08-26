خصومات وتقسيط.. شركات التجارة الإلكترونية تبدأ عروض "العودة للمدارس"

كتب- علاء حجاج:

بدأت منصات التجارة الإلكترونية في إطلاق عروض مخفضة لموسم العودة للمدارس، والتي وصلت خصوماتها حتى 70% على بعض المنتجات، مع تقديم عروض للتقسيط بدون فائدة وعروض لتقسيم قيمة المشتريات.

وتنوعت منتجات العروض المحفضة ما بين أزياء وأجهزة منزلية وأدوات مكتبية وشنط وأجهزة إلكترونية وأجهزة منزلية.

جوميا

قالت منال يوسف، رئيس قطاع العلاقات العامة والاتصال بشركة جوميا للتجارة الإلكترونية، لمصراوي، إن تخفيضات عروض العودة للمدارس ستبدأ على المنصة يوم 28 أغسطس الجاري وتستمر حتى 10 سبتمبر المقبل.

وأضافت يوسف أن العروض تشمل شحنا مجانيا وتقديم كوبونات خصم للعملاء وعروض تقسيط.

وأوضحت أن الشركة تواصل خلال تخفيضات موسم العودة للمدارس تقديم عروض اليوم الواحد والتي تتيح للعملاء تخفيضات كبيرة لفترة زمنية محددة على أن تتغير تلك العروض بشكل يومي طوال أيام التخفيضات.

وتتيح جوميا في تخفيضات موسم العودة للمدارس مبادرة" بكل فخر اشتري المصري" والتي تستهدف دعم المنتجات المحلية، حيث تقدم المنصة بالتعاون مع شركائها من الشركات المصرية تخفيضات خاصة على المنتجات محلية الصنع، وفقا لمنال يوسف.

وتتراوح خصومات وعروض على مستلزمات المدارس ما بين 25% للأجهزة الإلكترونية و40% لمنتجات السوبر ماركت والأزياء، بحسب يوسف.

وقالت منال يوسف إن الشركة تتيح خدمة التقسيط بدون فوائد مع عدد من البنوك حتى 12 شهرا خلال فترة الحملة.

نون

أعلنت شركة نون للتجارة الإلكترونية إطلاق تخفيضات موسم العودة للمدارس والتي بدأت الأسبوع الماضي وتمتد حتى 4 سبتمبر المقبل وبتخفيضات تصل حتى 70%.

وتقدم منصة نون تخفيضات تصل إلى 70% على الأزياء والأدوات المكتبية والألعاب التعليمية، بحسب بيان صحفي صادر عن الشركة، و40% على حقائب الظهر، و35% على الأجهزة الإلكترونية.

وتتيح منصة نون تخفيضات بنسبة تصل إلى 65% على ماكينات صنع الساندوتشات والعصارات والخلاطات، وفقا للبيان.

وأتاحت المنصة عروض تقسيط بدون فوائد لمدة تصل إلى 15 شهرا وذلك لحاملي بطاقات "CIB noon"، وكذلك مع تقسيط المشتريات من خلال فاليو على 6 أشهر، أو التقسيط بدون فوائد لعملاء عدد من البنوك مثل بنك مصر والبنك التجاري الدولي.

وقالت الشركة في بيانها الصحفي، إنه يمكن لحاملي بطاقات البنك الأهلي المصري الائتمانية تقسيم مدفوعاتهم على فترة تصل إلى 12 شهراً بدون فوائد.

أمازون

أعلنت شركة أمازون بدء تخفيضات موسم العودة للمدارس بداية من اليوم 26 أغسطس وتستمر حتى 2 سبتمبر المقبل، وذلك بتخفيضات وصلت لنحو 50%، وفق موقعها الإلكتروني.

وبحسب عروض "رجوع المدارس" على موقع أمازون، تركزت التخفيضات على الأدوات المكتبية والأجهزة المنزلية الصغيرة والأزياء والشنط المدرسية.

وتقدم أمازون خدمة التوصيل المجاني لمنتجات عروض العودة للمدارس، فضلا عن خصم 20% على عمليات الدفع التي تتم من خلال تطبيق فاليو أو فودافون كاش، كما تتيح التقسيط بدون فوائد مع بنكي مصر والتجاري الدولي.