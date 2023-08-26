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BBC

انخفاض كبير في أسعار الحديد اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

10:46 ص السبت 26 أغسطس 2023

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 34367 جنيها، بانخفاض 569 جنيها.

سعر طن حديد عز: 35035 جنيها، بانخفاض 1521 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1885 جنيها، بتراجع 8.47 جنيه.

سوق مصراوى

أسعار الحديد الأسمنت حديد عز

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