26.4 مليار دولار إجمالي صادرات دول بريكس لمصر خلال 2022

كتبت- شيرين صلاح:

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع صادرات دول بريكس لمصر خلال عام 2022 بنسبة 11.5% مقارنة بعام 20221.

وبحسب بيان من الجهاز، سجلت قيمة صادرات دول البريكس لمصر نحو 26.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 23.6 مليار دولار خلال عام 2021.

ووافقت مجموعة بريكس أمس الخميس على انضمام عدد من الدول للتكتل ومنها مصر والسعودية والإمارات وإيران.

وسعت العديد من الدول إلى الانضمام لتجمع بريكس خلال الفترة الماضية للاستفادة من مميزات الانضمام للتجمع في الفترة الأخيرة، منتظرة حسم مصير عضويتها في الاجتماعات الحالية للمجموعة.

وفي هذا الجراف يوضح "مصراوي" حجم صادرات دول بريكس لمصر خلال 2022 كالتالي:

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