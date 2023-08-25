سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر يرتفع بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بحلول تعاملات المساء، وزاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب تراجع 20 جنيها في بداية التعاملات، واستقر بمنتصف التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع بحلول تعاملات المساء.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1520 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1954 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2280 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 2606 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 18240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا نحو 1918 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول تعاملات المساء اليوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، وصعد 67 سنتا بنسبة 0.04%، مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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