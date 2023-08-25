خريطة الأسعار: ارتفاع الزيت والأرز السائب وتراجع الدواجن

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الجبن الأبيض والأرز السائب السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الجمعة في الأسواق، بينما تراجع سعر كيلو الدواجن، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، واستقر سعر الذهب عند نفس مستواه في بداية التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

تراجع أسعار الدواجن اليوم الجمعة الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد اليوم الجمعة في الأسواق

120.75 جنيه للطبق البلدي.. أسعار البيض اليوم الجمعة في المزرعة

100 جنيه لكيلو البوري.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الجمعة

11 جنيها لسعر كيلو البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

بعد تراجعه.. سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مع منتصف التعاملات

ارتفاع الزيت والجبن وتراجع الدواجن اليوم في الأسواق