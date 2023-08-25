كيف يرى مجتمع الأعمال انضمام مصر لتجمع بريكس؟

كتبت- شيرين صلاح:

يرى مجتمع الأعمال أن مصر ستحصل على العديد من المميزات الاقتصادية خلال السنوات المقبلة بعد انضمامها لتجمع بركيس، من أبرزها تحسن ميزان المدفوعات والميزان التجاري وزيادة حجم التبادل التجاري بين دول التكتل وتخفيف الضغط على الدولار.

ووافقت مجموعة بريكس أمس الخميس على انضمام عدد من الدول للتكتل ومنها مصر والسعودية والإمارات وإيران.

وسعت العديد من الدول إلى الانضمام لتجمع بريكس خلال الفترة الماضية للاستفادة من مميزات الانضمام للتجمع في الفترة الأخيرة، منتظرة حسم مصير عضويتها في الاجتماعات الحالية للمجموعة.

وتمثل دول بريكس أكثر من 40% من سكان العالم، وفي شهر مارس، تجاوزت دول مجموعة السبع من حيث الناتج المحلي الإجمالي. وهناك حوالي 23 دولة حريصة على الانضمام، بما في ذلك الجزائر ومصر وإثيوبيا والسنغال. معايير التوسع هي موضوع للمناقشة في الاجتماع.

رأي رجال الأعمال في الانضمام مصر للتجمع

قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن انضمام مصر لتجمع بريكس خطوة إيجابية، ستحدث تغيير جذري في الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة.

وأضاف الزيات، في بيان أمس الخميس، أن هذه الخطوة ستعيد تشكيل الخريطة الاستثمارية والاقتصاد المصري بشكل هام نتيجة فتح أسواق جديدة ومشتركة مع دول جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.

وأوضح الزيات، أن الانضمام لمجموعة البريكس يسهم بشكل كبير في خفض الضغط على العملة المحلية وإعادة قيمتها مرة أخرى، ويساعد في تحسن ميزان المدفوعات والميزان التجاري بشكل كبير، كما يسهم في فتح أسواق جديدة نتيجة التوافق التجاري المالي والمصرفي مع دول الأعضاء.

وأكد الزيات على أن عضوية مصر في البريكس تمنح المنتجات المصرية مزايا للنفاذ والتواجد في أسواق دول المجموعة والعديد من الأسواق الجديدة، كما أن سهولة حركة تعاملات رؤوس الأموال بين البنوك المحلية سيشجع على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر وفي مقدمتها الاستثمارات الصينية ما يخلق خلق طاقات إنتاجية ووظائف جديدة داخل مصر بالمنطقة الصناعية الصينية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومختلف المناطق الصناعية بالمدن الجديدة.

وقال مجدى الوليلى عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن أهمية انضمام مصر لتكتل البريكس الذي يضم أكبر تجمع اقتصادي على مستوى العالم حيث يضم الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا.

وأضاف في بيان له، أن هذا التجمع يمثل 26% من تعداد سكان الكرة الأرضية وسيكون لديه القدرة على مواجهة الهيمنة الاقتصادية الأميركية والأوروبية.

وقال الوليلي، إن انضمام مصر لهذا التجمع يتمثل في الأهمية الكبيرة لوجود الصين خاصة أنها دولة متقدمة اقتصادياً وهناك تعاون كبير بين مصر والصين لإقامة مشروعات كبرى في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وهيئة الاستثمار.

وأوضح الوليلي أن انضمام مصر والسعودية والإمارات إلى تجمع البريكس سيحقق فوائدً مهمة بل يعتبر بمثابة رسالة واضحة للعالم.

وقال خالد نور الدين عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن انضمام مصر لمجموعة بريكس خطوة جيدة نحو مزيد من التعاون مع التكتل الاقتصادي الذي يضم خمس دول ناشئة رئيسية، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وأشار نور الدين في بيان، إلى أن الفوائد الرئيسية للانضمام إلى مجموعة بريكس والتي تتمثل في زيادة التجارة والاستثمارات وتتمتع مجموعة بريكس بإمكانيات تجارية واستثمارية كبيرة، حيث تشكل اقتصاداتها مجتمعة حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي للانضمام إلى المجموعة.

ومن المميزات التي ستحصل عليها مصر من الانضمام لتجمع البريكس، الحصول على التمويلات والقروض الميسرة، وتعزيز التعاون الدولي، والتبادل التقني والتكنولوجي، وفقا لقول نورالدين.

وقال مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن انضمام مصر لمجموعة بريكس له العديد من الفوائد أبرزها زيادة التصدير وزيادة التعاون الاقتصادي بين مصر ودول بريكس .

وأكد المكاوي في بيان، على أن انضمام مصر لمجموعة بريكس يخفف من الضغط على العملات الحرة كالدولار واليورو، في ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة التي يعاني من مصر.

وأوضح مصطفى المكاوي، أن انضمام مصر لتكتل بريكس، مهم جدا في الوقت الراهن، ويسهم في زيادة التعاون والاستثمار بين الدول الأعضاء، كما أن مصر تستطيع الاستفادة من الانضمام عن طريق إقامة شراكات جديدة والحصول على قروض أو منح.