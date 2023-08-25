ارتفاع الزيت والجبن وتراجع الدواجن اليوم في الأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الجبن الرومي، والجبن الأبيض، والأرز السائب، وزيت عباد الشمس، في الأسواق اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له، بينما تراجع سعر كيلو الدواجن، والأرز المعبأ.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 27.12 جنيه، بتراجع 1.07 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 37.93 جنيه، بزيادة 62 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.8 جنيه، بارتفاع 7 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 62.42 جنيه، بزيادة 3.54 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 25.94 جنيه، بتراجع 41 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.45 جنيه، بزيادة 9 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 46.68 جنيه، بزيادة 61 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 72.22 جنيه، بزيادة 4 قروش.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.62 جنيه، بزيادة 6 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 312.76 جنيه، بانخفاض 19 قرشا.

كيلو الدواجن الطازجة: 84.07 جنيه، بتراجع 2.73 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 25 جنيها، بزيادة جنيه.

كيلو الفول السائب: 38.06 جنيه، بزيادة 7 قروش.

كيلو الجبن الأبيض: 110.43 جنيه، بزيادة 3.14 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 213.26 جنيه، بارتفاع 6.45 جنيه.

لتر اللبن السائب: 21.55 جنيه، بزيادة 22 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 62.54 جنيه، بزيادة 56 قرشا..

لتر اللبن المعبأ: 29.86 جنيه، بارتفاع 72 قرشا.