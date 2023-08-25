بعد تراجعه.. سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مع منتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مع منتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

وكان سعر جرام الذهب تراجع 20 جنيها في بداية التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1513 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1946 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 2270 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 2594 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 18160 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا نحو 1913 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، وصعد 14 سنتا بنسبة 0.01%، مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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