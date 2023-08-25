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120.75 جنيه للطبق البلدي.. أسعار البيض اليوم الجمعة في المزرعة

11:25 ص الجمعة 25 أغسطس 2023

أسعار البيض اليوم

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كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار البيض الأبيض، والأحمر، والبلدي اليوم الجمعة في المزرعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على صفحته الرسمية على الفيسبوك.

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأبيض: 108.75 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر: 110.75 جنيه.

سعر كرتونة البيض البلدي: 120.75 جنيه.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن سابقا.

وتسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وأزمة الاستيراد خلال الشهور الماضية، في نقص المعروض من الدواجن والبيض وقفزة كبيرة في أسعارها.

سوق مصراوى

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