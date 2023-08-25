ارتفاع أسعار الحديد اليوم الجمعة في الأسواق
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، كما تراجع سعر طن الأسمنت بشكل طفيف.
ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.
أسعار الحديد والأسمنت
سعر طن الحديد الاستثماري: 34935 جنيها، بزيادة 20 جنيها.
سعر طن حديد عز: 36571 جنيها، بزيادة 608 جنيهات.
سعر طن الأسمنت الرمادي: 1893 جنيها، بتراجع 16 جنيها.
سوق مصراوى
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