إعلان

BBC

إيرادات مصر الضريبية تتجاوز تريليون جنيه في 11 شهرا لأول مرة

12:11 ص الجمعة 25 أغسطس 2023

وزارة المالية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


القاهرة- مصراوي:

أظهرت بيانات أحدث تقرير شهري لوزارة المالية أن الإيرادات الضريبية التي جمعتها الخزانة العامة للدولة خلال أول 11 شهرا من العام الماضي بنسبة 29.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021-2022، متجاوزة قيمة التريليون جنيه لأول مرة.

وبحسب بيانات التقرير الشهري لشهر يوليو الماضي المنشور على موقع وزارة المالية، وصلت إيرادات الخزانة العامة للدولة من الضرائب خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي إلى تريليون و56.3 مليار جنيه مقابل نحو 816.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021-2022.

وتضمنت الإيرادات الضريبية إيرادات من الضريبة على الدخل خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي بنحو 425.6 مليار جنيه مقابل نحو 306 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021-2022.

ووصلت الإيرادات من الضريبة على القيمة المضافة خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي إلى نحو 471.9 مليار جنيه مقابل نحو 389.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021-2022.

وارتفعت الإيرادات من الضريبة على الممتلكات خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي إلى نحو 107.8 مليار جنيه مقابل نحو 83 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021-2022.

ووصلت إيرادات الضريبة على التجارة الدولية (الجمارك) خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي إلى نحو 51.1 مليار جنيه مقابل نحو 37.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021-2022.

سوق مصراوى

إيرادات مصر الضريبية الضرائب وزارة المالية

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

"زيف موته وهرب"..تكهنات حول مصير قائد فاجنر في الطائرة المنكوبة