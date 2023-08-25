إيرادات مصر الضريبية تتجاوز تريليون جنيه في 11 شهرا لأول مرة



القاهرة- مصراوي:

أظهرت بيانات أحدث تقرير شهري لوزارة المالية أن الإيرادات الضريبية التي جمعتها الخزانة العامة للدولة خلال أول 11 شهرا من العام الماضي بنسبة 29.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021-2022، متجاوزة قيمة التريليون جنيه لأول مرة.

وبحسب بيانات التقرير الشهري لشهر يوليو الماضي المنشور على موقع وزارة المالية، وصلت إيرادات الخزانة العامة للدولة من الضرائب خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي إلى تريليون و56.3 مليار جنيه مقابل نحو 816.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021-2022.

وتضمنت الإيرادات الضريبية إيرادات من الضريبة على الدخل خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي بنحو 425.6 مليار جنيه مقابل نحو 306 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021-2022.

ووصلت الإيرادات من الضريبة على القيمة المضافة خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي إلى نحو 471.9 مليار جنيه مقابل نحو 389.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021-2022.

وارتفعت الإيرادات من الضريبة على الممتلكات خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي إلى نحو 107.8 مليار جنيه مقابل نحو 83 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021-2022.

ووصلت إيرادات الضريبة على التجارة الدولية (الجمارك) خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي إلى نحو 51.1 مليار جنيه مقابل نحو 37.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021-2022.