تحت رعاية انتصار السيسي.. القباج تشهد ختام فعالية "دوي" بالعلمين الجديدة

كتبت- دينا خالد:

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفالية ختام فعالية المبادرة الوطنية "دوي" لتمكين الطفل المصري بمدينة العلمين الجديدة.

ويأتي ذلك تحت رعاية انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، وبحضور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ورضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وخالد شعيب، محافظ مطروح، وخالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ومشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وقالت القباج، إن مساهمة وزارة التضامن الاجتماعي في برنامج تكافؤ الفرص الصحية والتعليمية والعملية تصل إلى 500 مليون جنيه، لدعم طلاب الأسر غير القادرين وطلاب المناطق النائية والطلاب من ذوي الإعاقة والطلاب الأيتام والمسجلين بالتدريب المهني والحرفي.

وأضافت القباج، أن الوزارة قدمت العديد من الجهود لتمكين الفتيات منها تنفيذ مبادرة "فتيات في أدوار قيادية"، لإعداد قيادات شابة ترتكز على التنوع وتنمية الشخصية والابتكار، مع التركيز على الفتيات للأسر الأولى بالرعاية، وكذلك تكافؤ الفرص التعليمية.

وأشارت القباج، إلى دعم التعليم المجتمعي من خلال دعم 34 ألف طالب وطالبة في 1100 مدرسة مجتمعية بالشراكة مع 11 جمعية أهلية، علماً بأن نسبة استفادة الفتيات من برامج التعليم المجتمعي ما يقرب من 57%.

وأكدت القباج، على مشروطية الدعم النقدي "تكافل"، وذلك للمساهمة في القضاء على ظاهرة تأنيث الفقر، من خلال تعزيز برامج تمكين الفتيات والنساء، وإلزام الأسر "تكافل" بإرسال فتياتها وأولادها إلى التعليم ومنعهم من تزويج الأبناء والفتيات قبل السن القانوني كشرط أساسي للحصول على الدعم النقدي.

بالإضافة إلى مبادرة الطالب المنتج وتحفيز المشروعات متناهية الصغر للشباب والنساء: حيث تقدم الوزارة تدريبات متخصصة لتنمية فكر الأعمال وروح الاستثمار لدى الشباب، مع إتاحة منح لعمل مشروعات متناهية الصغر للطلاب بحوالي 15 ألف جنيه.

وأشارتةالقباج، إلى برنامج مودة لإعداد الشباب المقبلين على الزواج، من خلال منهج تدريبي وصل إلى 680 ألف شابة وشاب، ومن خلال منصة مودة الرقمية للتعلُّم عن بعد.

وأضافت القباج، أن الوزارة تقدم منحا جامعية للكفيفات، ويبلغ عدد المستفيدات منها 126,200 سيدة ذات إعاقة يدرسن في 18 جامعة مصرية، فضلا عن تمكين وحماية الفتيات الأولى بالرعاية من اليتيمات كريمي ومعلومي النسب، ورفض التمييز أو التنمر عليها وتمكينهن بكل السبل والموارد.

وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع الجمعيات الأهلية دعم نقدي وعيني بقيمة 1.34 مليار جنيه سنويا مستهدفا 440 ألف يتيمة ويتيما، بحسب القباج.