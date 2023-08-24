سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بحلول تعاملات مساء اليوم، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب هبط 20 جنيها في بداية تعاملات اليوم، قبل أن يعاود الارتفاع بنفس القيمة بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1527 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1963 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 2290 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 2617 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 18320 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا نحو 1914 دولارات للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء اليوم الخميس، وصعد 1.2 دولارا بنسبة 0.06%، مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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