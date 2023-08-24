عضو مجلس غرفة القاهرة: انضمامنا لبريكس خطوة إيجابية في ظل الظروف الحالية

كتبت- دينا خالد:

قال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، إن انضمام مصر لعضوية بريكس، يؤكد نجاح السياسة المصرية الخارجية، وإصرارها على أن يكون قرارها مستقلا.

وأضاف قناوي، أن انضمام مصر إلى تجمع بريكس خطوة مهمة وإيجابية، خاصة في ظل الظروف التي نمر بها، وتمر بها حركة التجارة العالمية، نتيجة للأزمات الاقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية ورفع الفائدة الأمريكية على الدولار المهيمن على التجارة العالمية.

وأشار قناوي، إلى أن العلاقات السياسية الخارجية للحكومة المصرية، لها تأثير مباشر على المستثمرين المحليين، ليس فقط من حيث تخفيف أزمة الدولار، ولكن أيضا من حيث فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وإجراء شراكات قوية مع مستثمرين جدد في الدول الأخرى.

وتساهم في جذب الاستثمارات والتكنولوجيات الجديدة المعروفة بها دول البريكس إلى السوق المحلي، بحسب قناوي.

ويرى قناوي، أن السياسة الخارجية الحالية لمصر تتسم بالاتزان وعدم الانحياز، والتعامل مع جميع الأطراف دون التدخل في السياسات الخاصة بالدول مع الاحتفاظ بالحق بالسعي نحو تحقيق مصالحها الاقتصادية الخاصة بها.