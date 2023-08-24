السقطي: انضمام مصر لبريكس يوفر فرصا هائلة للمستثمرين المصريين

القاهرة- مصراوي:



قال اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن انضمام مصر إلى مجموعة بريكس يفتح فرصا اقتصادية هائلة أمام المستثمرين المصريين.



وقال علاء السقطي، رئيس الاتحاد فى بيان له اليوم الخميس، إن العلاقات السياسية الخارجية للحكومة المصرية لها تأثير مباشر على المستثمرين المحليين ليس فقط من حيث تخفيف أزمة الدولار ولكن أيضا من حيث فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وإجراء شراكات قوية مع مستثمرين جدد فى الدول الأخرى.



وأضاف أن هذا بالإضافة أيضا لجذب الاستثمارات والتكنولوجيات الجديدة المعروفة بها دول بريكس إلى السوق المحلي، من خلال هذا الانضمام.



وأعلنت مجموعة بريكس اليوم الخميس موافقتها على انضمام عدد من الدول للتكتل يتضمن مصر والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين وإثيوبيا.



وسعت العديد من الدول إلى الانضمام لتجمع بريكس خلال الفترة الماضية للاستفادة من مميزات الانضمام للتجمع في الفترة الأخيرة، وكانت تنتظر حسم مصير عضويتها في الاجتماعات المنعقدة حاليا للمجموعة.



ودعا السقطي إلى إسراع مؤسسات القطاع الخاص بالسير خلف حكومات دول البريكس والاتجاه نحو أي إجراء تعاون دولي فيما بينهم، مطالبا بالاستفادة من تجربتي الصين والهند الرائداتين في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحققتا طفرة تنموية اقتصادية بتحفيزه ودعمه.



وقال إن السياسة الخارجية الحالية لمصر تتسم بالاتزان وعدم الانحياز والتعامل مع جميع الأطراف دون التدخل في السياسات الخاصة بالدول مع الاحتفاظ بالحق بالسعي نحو تحقيق مصالحها الاقتصادية الخاصة بها.



وأضاف السقطي أن الهدف من انضمام مصر إلى دول بريكس التي أصبحت تمثل ربع اقتصاد العالم هو الحماية من تقلبات السوق العالمي الذي أصبح مليئا بالمخاطر الاقتصادية التي لم تعد أي دولة في مأمن منها بما فيها الدول الكبرى.



ورحب السقطى بوعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدراسة طرح عملة موحدة للبريكس مما سيخفف من الآثار السلبية لارتفاع سعر الدولار على استيراد المنتجات الأساسية ومستلزمات الإنتاج السوق المحلي.



وأشار إلى أن انضمام كل من السعودية والإمارات إلى مجموعة بريكس يزيد من أفق التعاون الاقتصادي العربي، ويدل على توحيد صفوف الاتجاهات والاستراتيجيات الاقتصادية العربية لمواجهة الأزمة العالمية.