مشتريات عربية تصعد بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.41% إلى مستوى 18207 نقاط، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.
وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة 0.6%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.55%.
وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 21.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع 18.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 3.1 مليون جنيه.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.46% إلى مستوى 18133 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء.
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