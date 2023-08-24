حديد عز يهبط أكثر من ألف جنيه للطن اليوم الخميس في الأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر طن الحديد بشركة حديد عز بأكثر من ألف جنيه للطن في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، كما تراجع سعر طن الأسمنت بشكل طفيف.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 34744 جنيها، بتراجع 398 جنيها.

سعر طن حديد عز: 35962 جنيها، بتراجع 1131جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1908 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.