أسعار البيض اليوم الخميس في المزرعة
كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدي اليوم الخميس في المزرعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على صفحته على فيسبوك.
أسعار البيض اليوم
سعر كرتونة البيض الأبيض: 108.75 جنيه.
سعر كرتونة البيض الأحمر: 110.75 جنيه.
سعر كرتونة البيض البلدي: 120.75 جنيه.
وعانى المستوردون والصناع خلال العام الماضي من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية وخروج الشحنات المكدسة بالموانئ من العلف، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك، وهو الأمر الذى دفع أسعار البيض للزيادة الكبيرة خلال تلك الفترة، قبل أن تدخل الحكومة وتبدأ الإفراج عن العلف المكدس بالموانئ بداية من ديسمبر الماضي.
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