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BBC

سكر بـ 252 مليون دولار.. أبرز السلع الغذائية التي صدرتها مصر في 7 أشهر (تفاعلي)

06:34 م الأربعاء 23 أغسطس 2023

المجلس التصديري للصناعات الغذائية

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كتبت- شيرين صلاح:

كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن أبرز السلع الغذائية التي صدرتها خلال أول 7 أشهر من عام 2023.

وتصدرت منتجات المطاحن قائمة أكثر السلع الغذائية التي صدرتها مصر من حيث القيمة خلال أول 7 أشهر من 2023 بقيمة بلغت 260 مليون دولار، بما مثل نحو حوالي 10% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية خلال نفس الفترة.

كما صدرت مصر سلعة السكر بقيمة 252 مليون دولار والتي مثلت نحو 9.7% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية، وجاءت الفراولة المجمدة في المركز الثالث بقيمة صادرات 229 مليون دولار، والتي تمثل حوالي 8.6% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية.

كان المجلس أعلن ارتفاع إجمالي صادرات القطاع في أول 7 أشهر من عام 2023 بنسبة 8%، لتسجل نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 2.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2022.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي أبرز السلع الغذائية التي صدرتها مصر من حيث القيمة خلال أول 7 أشهر من عام 2023، وقيمة الصادرات بالمليون دولار.

سوق مصراوى

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