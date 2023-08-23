زيادة جديدة بسعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بحلول التعاملات المسائية، وزاد سعر جرام الذهب 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 20 جنيها في بداية التعاملات، وعاد للارتفاع بمنتصف التعاملات بقيمة 15 جنيها، قبل أن يواصل الزيادة بحلول تعاملات المساء.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1526 جنيها للجرام.

وصعد الذهب عيار 18 إلى 1963 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 2290 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 نحو 2617 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 18320 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1918 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء اليوم الأربعاء، وصعد 20.4 دولار بنسبة 1.08%، مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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