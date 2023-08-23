الملا يبحث مع "ترانس جلوب" زيادة استثماراتها بمصر والتعاون مع شركاء جدد

كتب- مصطفى عيد:

بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع وفد شركة ترانس جلوب الكندية، خطط عمل الشركة والأنشطة الحالية للبحث والاستكشاف والحفر والإنتاج في منطقة الامتياز المندمجة غرب غارب وغرب بكر وشمال غرب غارب بالصحراء الشرقية، وجنوب غزالات بالصحراء الغربية.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء، رأس وفد ترانس جلوب، رئيسها التنفيذي جورج ماكسويل، وتقوم الشركة بأعمال البحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز كمشغل رئيسي في مناطق امتيازها بالصحراوين الشرقية والغربية.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، فرص زيادة استثمارات الشركة الكندية خاصة من خلال الاستثمار بمناطق جديدة واعدة أو التعاون مع شركاء جدد، علاوة على بحث إجراء مسح سيزمي لتعظيم فرص زيادة الاحتياطيات والإنتاج.

واستعرض اللقاء النتائج الإيجابية لتكثيف الأنشطة وبرامج الحفر بالتعاون بين قطاع البترول والشركة الكندية، والذي أسهم في تحقيق زيادة قدرها 25% في الإنتاج البترولي من مناطق عمل الشركة الكندية خلال العام المالي الحالي ليصل إجمالي إنتاجها إلى 12.5 ألف برميل خام يومياً.

وأشار الملا، خلال اللقاء، إلى أهمية الاستمرار في تكثيف الأنشطة في مناطق عمل الشركة واستخدام التكنولوجيات الجديدة التي تدعم تعظيم الاحتياطيات والإنتاج من الحقول القديمة بالصحراء الشرقية والتي لا زالت تزخر بالفرص التي تتطلب تكنولوجيات جديدة لاستغلالها.

وأكد أن ما تحقق من نتائج إيجابية خلال السنوات الأخيرة يدعم ثقة المستثمرين والشركاء في مناخ الاستثمار في قطاع البترول، ويشجعهم على المزيد من العمل والاستثمار، وأن قطاع البترول يقدم كافة أوجه الدعم للشركاء والشركات العاملة في مصر.

وأعرب مسئولو الشركة الكندية عن تقديرهم الكامل للدعم والشراكة مع قطاع البترول المصري، مؤكدين أن أصول الشركة في مصر تمثل أهمية كبيرة في المحفظة الاستثمارية للشركة، وأنها تستهدف التوسع وضخ استثمارات جديدة لها في مصر بما يتوافق مع استراتيجيتها للنمو.

وترانس جلوب هي شركة تابعة لشركة فالكو إنرجي الأمريكية للطاقة، وإلى جانب مصر تستثمر الشركة في كل من كندا والجابون وغينيا الاستوائية، وتستهدف التركيز على القارة الأفريقية في أعمالها لتنمية موارد البترول والغاز.